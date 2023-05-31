Кибермошенники завлекают детей ложными объявлениями о подработке в летние каникулы

В ЦБ рекомендовали взрослым предупреждать детей о том, что аккаунты в соцсетях должны быть закрыты от посторонних

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мошенники в киберпространстве пользуются доверчивостью детей и подростков, их желанием быстро заработать во время летних каникул или найти ответы на ОГЭ, сообщила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

"Желание заработать особенно актуально для детей летом, на каникулах, когда у них появляется свободное время. Подростки ищут подработку в сети, откликаются на вакансии, предлагающие легкий заработок, и здесь могут столкнуться с уловками мошенников. Аферисты создают фишинговые сайты, имитирующие платное прохождение опросов, заполнение анкет и другие способы легко заработать, а для получения денег предлагают ввести данные карты, опустошая ее. Опасность представляют также и предложения подросткам быть посредниками при переводе денег со счета на счет за процент. Таким образом ребенка могут втянуть в нелегальные схемы по движению средств, то есть стать дроппером, за что можно получить уголовное наказание", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ЦБ, мошенники продолжают пользоваться и проверенными схемами - взламывают аккаунты в социальных сетях и по списку друзей раскидывают сообщения с просьбой перевести деньги, иногда с уточнением "срочно! потом все объясню". Кроме того, со взломанного аккаунта аферисты могут прислать вредоносную ссылку с привлекающим внимание названием - например, "ответы на ОГЭ", "оцени мою фотку в конкурсе" и тому подобное. Перейдя по ссылке, ребенок может загрузить на свой гаджет вирус или ввести конфиденциальные данные на фишинговом сайте.

Продвинутых молодых людей аферисты также могут заманивать и в криптопирамиды, используя дипфейки. Они могут взломать канал популярного тематического блогера и разместить здесь рекламу финансовой пирамиды, используя технологию дипфейк, чтобы вызвать максимальное доверие подписчиков. Эта реклама будет висеть, пока владельцам не удается отбить канал обратно и удалить видео, за это время доверчивые пользователи канала могут перевести деньги аферистам.

Кроме того, регулятор предупреждает, что мошенники могут размещать в общественных местах объявления с QR- кодом о якобы положенных выплатах, например, студентам. Отсканировав QR-код, человек попадает в чат-бот в мессенджере, где для оформления якобы положенной выплаты мошенники запрашивают платежные данные карты и похищают деньги.

Рекомендации регулятора

В ЦБ советуют взрослым предупреждать детей о том, что аккаунты в соцсетях должны быть закрыты от посторонних. Делиться личной информацией нужно осторожно, нельзя переходить по подозрительным ссылкам, а также соглашаться на касающиеся денег предложения от виртуальных собеседников, на все устройства нужно установить антивирус.

Перед покупкой в сети нужно удостовериться, что сайт настоящий, проверить его название, перед оплатой следует убедиться в наличии в адресной строке значка закрытого замочка и надписи https, сохранить адреса регулярно используемых порталов в закладках браузера. Кроме того, перед совершением покупки на незнакомом сайте стоит обратить внимание на наполненность ресурса, отсутствие ошибок.

При этом в ЦБ отмечают, что любой пользователь может попасть на фишинговый сайт, поэтому регулятор советует для оплаты в сети завести отдельную или виртуальную карту, класть на нее деньги непосредственно перед покупкой или установить лимит трат.