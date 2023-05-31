Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Китаем в сфере поставок газа

Документ был подписан в Москве и в Пекине 31 января 2023 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума ратифицировала соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту.

Соглашение было подписано в Москве и в Пекине 31 января 2023 года. Оно определяет условия сотрудничества по поставкам газа из России в Китай по дальневосточному маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в РФ и Хулинь в КНР.

После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год, включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири", сообщал ранее "Газпром".

"Газпром" со стороны России назначен единственной организацией, которая может поставлять газ по этому трансграничному участку, а также несет ответственность за проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода на территории РФ. Прием на стороне Китая будет выполнять Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), строительство и эксплуатацию китайской части трансграничного участка - Китайская национальная трубопроводная корпорация. "Газпром" и CNPC подписали в начале февраля 2022 года долгосрочный договор на поставку 10 млрд куб. м природного газа по дальневосточному маршруту.

Как пояснил ранее председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, с учетом текущей геополитической ситуации России требуется ускоренное наращивание экспортного потенциала, в том числе за счет диверсификации экспортных поставок природного газа. Китай играет в этом процессе ключевую роль. "Дальневосточный" маршрут увеличит объем поставок российского газа в Китай на 10 млрд. куб. м, общий их объем достигнет 48 млрд. куб. м в год.