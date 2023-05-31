СМИ: диверсия на "Северных потоках" вынудила Китай отказаться от создания плавучей АЭС

По данным газеты South China Morning Post, китайские регуляторы опасаются вероятной диверсионной операции против АЭС со стороны США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Китая приняло решение отложить проект по размещению плавучей АЭС в Южно-Китайском море после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Как сообщила газета South China Morning Post, китайские регуляторы опасаются вероятной диверсионной операции против АЭС со стороны США.

Как отмечает издание, китайские ученые более 10 лет занимались разработкой плавучей АЭС для размещения в Южно-Китайском море: проект полностью готов, однако так и не получил одобрения со стороны властей. "Базирующийся в Пекине исследователь по строительству объектов на море, который не принимал участия в проекте, но оценивал крупные инфраструктурные объекты, указал, что подрыв российских "Северных потоков" мог послужить предупреждением для правительства Китая", - указывает газета.

Как указал собеседник издания, ни одна страна или организация не взяла на себя ответственность за диверсию на газопроводах, однако "существует широко распространенное убеждение, что за этим стоят США". "Нападение на ключевую инфраструктуру постоянного члена Совбеза ООН раньше рассматривалось как табу. Но теперь это не так", - сказал он.

По его словам, пишет South China Morning Post, в Пекине усиливаются опасения вокруг того, что США могут атаковать китайскую инфраструктуру в Южно-Китайском море, а затопление плавучей АЭС может привести к гораздо большей катастрофе, чем взрывы на "Северных потоках". Он указал, что утечка радиоактивных материалов будет представлять серьезную угрозу для региона и создаст риск заражения морских ресурсов. "Потеря такого объекта также обернется серьезными финансовыми убытками для Пекина", - пишет газета.

Он отметил, что нападение на наземную АЭС будет рассматриваться Пекином и международным сообществом в качестве объявления войны. Однако в случае скрытой атаки на плавучую АЭС, расположенную в открытом море, возложить вину на какую-либо конкретную сторону будет тяжело, подчеркнул собеседник издания.

Защита АЭС

Как отмечает South China Morning Post, обеспечение безопасности плавучей АЭС также будет сложней задачей, так как необходимо будет организовать физическую защиту от боевых пловцов, надводных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов.

Газета указывает, что размещение возле АЭС кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая в Южно-Китайском море может вызвать недовольство со стороны сопредельных государств. При этом Пекин не заинтересован в обострении ситуации в регионе.

Суть проекта

Китай около 10 лет разрабатывал проект плавучей АЭС, которая должна обеспечить электричеством гражданские и военные объекты КНР на расположенных в Южно-Китайском море архипелагах Сиша (Парасельские острова) и Наньша (Спратли). Работу над проектом вели китайские компании China National Nuclear Corporation (CNNC) и China Shipbuilding Industry Corporation. По данным издания, проект полностью готов к началу строительства, однако он до сих пор не получил одобрения властей.

По первоначальной оценке, строительство плавучей электростанции и ее буксировка в Южно-Китайское море потребуют меньше времени и ресурсов, чем строительство наземной АЭС на одном из архипелагов. Кроме того, расположение реактора на плавающей платформе делает его эксплуатацию более защищенной от сейсмической активности.

Проект под названием ACP100S предусматривал использование малого модульного реактора "Лянлун-1" (также известен как ACP100). "Лянлун-1" - это водо-водяной реактор под давлением, его мощность составляет 125 МВт, а срок эксплуатации - 60 лет. Он был разработан CNNC на основе реактора "Хуалун-1" (ACP1000). "Лянлун-1" был одобрен МАГАТЭ в 2016 году и стал первым подобным малым модульным реактором в мире. Малые модульные реакторы дешевле обычных, а их строительство требует значительно меньше времени. Меньшие габариты позволяют доставить их в готовом виде в отдаленные и труднодоступные районы и относительно быстро начать их эксплуатацию.