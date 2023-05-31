Госдума приняла закон о порядке контроля ЦБ за переходом финорганизаций на российское ПО

Документ позволит Банку России обеспечить технологическую независимость на значимых объектах критической информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о полномочиях Банка России по контролю мероприятий по переходу российских банков и некредитных финансовых организаций на отечественное программное обеспечение (ПО). Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон "О Центральном банке РФ".

Документ разработан с целью определения полномочий Банка России по контролю выполнения планов мероприятий по переходу на преимущественное применение финансовыми организациями отечественного ПО, отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, включая контроль выполнения этими организациями закупок иностранного ПО и связанных с ними услуг, говорится в пояснительной записке.

Закон позволит ЦБ РФ обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критической информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы, а также реализацию этими организациями положений указа президента России от 5 декабря 2016 года № 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации", указывают авторы документа.

Предусматривается, что Банк России совместно с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России организует выполнение финансовыми организациями мероприятий по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры и мониторинг выполнения таких мероприятий.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, применительно к закону речь идет о снятии соответствующих полномочий с Минфина и возложении их на ЦБ.