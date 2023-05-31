Госдума приняла закон об увеличении лимита по страховым операциям без идентификации

Он вырастет с 15 тыс. до 40 тыс. рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий увеличение лимитов по операциям, в отношении которых не проводится идентификация по договорам страхования, с 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Документ был инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым.

"Минимальная сумма операций, при совершении которых не проводится идентификация, не менялась длительное время. Принимая во внимание инфляционный фактор, принятие закона позволит установить пороговое значение, соответствующее текущему уровню инфляции", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закон предусматривает возможность упрощенной идентификации в отношении ряда договоров страхования жизни, а также по договорам пенсионного страхования со страховой премией до 40 тыс. рублей.

Идентификация лица, в пользу которого заключен договор страхования, будет осуществляться при выплате страхового возмещения. В действующей редакции закона по таким видам договоров страхования жизни проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица не допускалось вне зависимости от суммы договора страхования. Этот запрет ограничивает возможности дистанционной продажи страховых продуктов, что не соответствует стратегии развития информационного общества, с учетом необходимости расширения дистанционных финансовых услуг, считают авторы закона.

Документом определено, что выгодоприобретатель по договору страхования, заключенному в пользу третьего лица, подлежит идентификации в качестве клиента до страхового возмещения и (или) выплаты ему страховой суммы. Сведения о таком выгодоприобретателе предоставляются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, по запросу Росфинмониторинга.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.