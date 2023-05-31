На Ставрополье выдали первый заем семье участника СВО на развитие своего дела

Также работает и вторая мера поддержки - заем "Набирай обороты", - для проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности

ПЯТИГОРСК, 31 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края выдали первый заем в 1 млн рублей семье участника специальной военной операции на развитие своего дела. Об этом в среду сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Недавно у нас в крае появилась новая мера поддержки военнослужащих и их семей - льготный заем на открытие или расширение бизнеса. Назвали его "Zа наших". Первый заем мы уже выдали - 1 млн рублей получила семья из Кочубеевского округа на развитие небольшого дела", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, такая мера не единичная. "Пока заявки на такие займы получаем в основном от родных воинов, но рассчитываем, что они будут также поступать от ветеранов спецоперации. Уже работает и вторая мера поддержки - заем "Набирай обороты", - для проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности", - добавил губернатор.

В пресс-службе главы региона журналистам уточнили, что данные меры поддержки действуют по госпрограмме Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Ранее губернатор региона поставил задачу краевому минэку, курирующему работу ставропольского Фонда микрофинансирования, чтобы эти механизмы были доступны для участников спецоперации уже с 1 мая. Второй заем - "Набирай обороты", размером до 500 тыс. рублей, поможет реализации инициатив в пищевой и перерабатывающей отрасли.