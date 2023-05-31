Газ в Европе торгуется выше $300 за 1 тыс. куб. м на фоне остановки СПГ-завода в Норвегии

Общий рост цены с начала дня составил 10%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду превысила $300 за 1 тыс. куб. м на фоне остановки работы СПГ-завода Hammerfest в Норвегии из-за утечки газа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет 10%.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $306 за 1 тыс. куб. м, или €27,74 за МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт•ч).

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на представителя норвежской Equinor сообщило, что компания из-за утечки газа остановила работу СПГ-завода Hammerfest на севере страны. Персонал завода был эвакуирован, а сроки остановки и масштабы утечки пока неизвестны. СПГ-завод Hammerfest обеспечивает около 5% экспорта норвежского газа, в нормальном режиме поставляя 6,5 млрд куб. м в год.

Цена газа в Европе снижалась в последнее время на фоне высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды. Так, заполненность хранилищ превышает 68%, а поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений - 12,07 млрд куб. м. Рекордные потоки СПГ в Европе сохранялись и в мае.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой же подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в подземных хранилищах до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.