Разработчик БЛА назвал противодроновую продукцию для граждан бесполезной при атаке

Противодроновые ружья и комплексы способны нейтрализовать только небольшие китайские дроны, заявил представитель компании - разработчика БЛА "Связь Спецзащита" Дмитрий Зубарев

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Доступные для покупки гражданским населением противодроновые ружья и комплексы способны нейтрализовать только небольшие китайские дроны и абсолютно бесполезны при нападении беспилотных летательных аппаратов (БЛА), аналогичных использованным при налете на Москву и Подмосковье во вторник. Об этом ТАСС в среду заявил Дмитрий Зубарев, представитель компании - разработчика БЛА "Связь Спецзащита".

"Ружье-антидрон, которое доступно для гражданского потребителя и которое можно заказать из Китая, стоит в среднем 150 тыс. рублей. Российские аналоги, от которых есть какая-то эффективность, стоят 600-700 тыс. рублей и не продаются в магазинах. Изделия, которые продаются в Китае, эффективны только против китайских же дронов, которые работают на фиксированных частотах - по WiFi, в диапазоне 2,4 - 5 ГГц. Гражданскому населению нет необходимости приобретать средства противодроновой защиты, это абсолютно бесполезно", - заявил Зубарев.

Характеристики установок

Специалист уточнил, что недорогие противодроновые ружья не способны охватить весь диапазон частот, на которых работают БЛА, несущие потенциальную угрозу. "Для того, чтобы установка могла заглушить серьезный дрон и как-то переключаться по диапазонам, помимо радиоэлектронной борьбы, нужна еще радиоэлектронная разведка. То есть установка, которая может переключаться по частотам, слушать частоты, излучать достаточную мощность. Она требует как минимум 2 кВт электричества - что немало. Ручной аппарат же рассчитан на маленьких китайских дронов, которые летают на фиксированной частоте. Любой более-менее серьезный дрон может летать на частоте 400 МГц или даже 6 000 МГц. И стандартное ружье будет против него абсолютно бесполезно, дрон его даже не заметит и спокойно пролетит мимо", - сказал представитель компании "Связь Спецзащита".

Эксперт также перечислил противодронные изделия с доказанной эффективностью. "Есть комплексы "Стриж", которые по факту представляют собой более мощные ружья с более широким диапазоном глушения. Также есть специальные установки по GPS-спуфингу - то есть, подмене координат GPS. Но эти установки более серьезного уровня, их невозможно приобрести в магазине. Таких разработок много и у частных разработчиков, однако представителям гражданского населения их никто не продаст", - подчеркнул представитель компании "Связь Спецзащита".

По словам Зубарева, для создания абсолютной защиты от дронов пришлось бы полностью отключить мобильную связь над страной. "Против дронов, которые прилетели или потенциально могут прилететь, нужны специализированные комплексы, которые, собственно, и должны быть развернуты на нужных направлениях. Невозможно огородить полностью Москву и Подмосковье или отключить GPS над страной - тогда придется отключать полностью мобильную связь, потому что современные дроны могут летать через спутник, GPS, мобильные сети и Starlink", - добавил он.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке были задействованы восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения.