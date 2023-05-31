Индекс деловой среды РСПП в мае достиг максимума за год

Значение выросло до 48,5 пункта

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в мае 2023 года вырос до 48,5 пункта и достиг максимального значения за последний год, говорится в сообщении союза по итогам опроса.

"В мае состоялся очередной раунд опроса промышленников и предпринимателей. Значение сводного индекса выросло до 48,5 пункта, и это максимальное значение за последний год", - отметили в РСПП.

В то же время индекс рынка производимой продукции составил 48,7 пункта, потеряв за месяц 2,5 пункта. Также в отчетный период 57,5% респондентов отметили, что цены закупки выросли. Значение индикатора снизилось на 4,4 пункта - до 19,7 пункта. Показатель "цены продаж", напротив, поднялся по шкале на 1,8 пункта, достигнув 58,1 пункта.

Спрос на продукцию/услуги вырос у 28,7% опрошенных компаний, в прошлом месяце темпы роста спроса были более высокими - тогда спрос на продукцию или услуги увеличился у 34,9% организаций. Соответственно, значение индикатора упало на 5,6 пункта - до 56,7 пункта. Однако индикатор остался в положительной зоне оценки.

Похожая динамика зафиксирована и в случае индикатора "спрос в отрасли", который потерял 4,7 пункта и составил в итоге 54,8 пункта.

Уровень конкуренции, по оценкам 80,7% респондентов, остался неизменным. Около 5% компаний остановились на ответе "конкуренция снизилась". Значение этого компонента Индекса упало на 2,1 пункта - до 53,9 пункта.

Количество новых заказов выросло у четверти опрошенных предприятий. В апреле об этом сообщили 29,6% участников. Доля изменилась на 5 процентных пунктов в меньшую сторону, из-за этого индикатор потерял 4,5 пункта и составил 57,3 пункта.

Среднее время изготовления существующих заказов не изменилось в 87,4% компаний. Только десятая часть опрошенных ответила, что теперь времени на изготовление заказов у них уходит больше. Соответственно, значение показателя прибавило 1,9 пункта - до 44,7 пункта.