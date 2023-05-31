"Автоваз" предложил повысить утильсбор на бюджетный сегмент легковушек

Он может составить 300 тыс. рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Автоваз" предлагает повысить оплату утильсбора в бюджетном сегменте легковых автомобилей со 178 тыс. до 300 тыс. рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"Для разных автомобилей по-разному, но если говорить про категории автомобилей, в которых производит "Автоваз", то до 300 тыс. рублей со 178 тыс.", - пояснил он.

Ранее в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что правительство РФ активно обсуждает вопрос возможного повышения утилизационного сбора на легковые автомобили и примет решение в ближайшее время.

Газета "Коммерсантъ" в январе этого года писала, что глава "Автоваза" Максим Соколов заявил о необходимости повысить размер утильсбора на легковые автомобили в качестве меры, которая позволит сохранить уровень барьера для импорта.

Об утилизационном сборе

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. Правительство решило в декабре 2020 года дифференцировать промсубсидии в зависимости от локализации производства.