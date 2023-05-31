Росжелдор отметил, что "Железные дороги Новороссии" обеспечат потребности в перевозках

В созданное предприятие будут приняты на работу сотрудники железных дорог новых субъектов РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Объединение железных дорог новых регионов России в единое предприятие "Железные дороги Новороссии" обеспечит потребности жителей в железнодорожных перевозках, сообщили ТАСС в среду в Росжелдоре.

"Объединение железных дорог новых регионов Российской Федерации в единое федеральное предприятие "Железные дороги Новороссии", предусматривающее включение в его структуру Донецкой, Луганской, Херсонской и Мелитопольской железных дорог, обеспечит потребности государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, будет способствовать социально-экономическому развитию новых субъектов Российской Федерации, а также позволит создать комфортные условия работы для сотрудников предприятия и обеспечит их социальные и трудовые права", - говорится в сообщении.

Сотрудники железных дорог новых территорий будут приняты на работу в созданное предприятие.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новое предприятие будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке.

Ранее сообщалось, что в новых регионах планируют провести комплексный ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры, что позволит перевозить в три раза больше грузов.

Большая часть железнодорожной инфраструктуры в новых субъектах повреждена в результате украинских обстрелов. Между некоторыми городами новых регионов курсируют электропоезда, но как минимум с 2014 года регулярное железнодорожное сообщение между ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями и другими регионами РФ отсутствовало.