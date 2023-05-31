ДОМ.РФ и Университет Иннополис намерены запустить курс по цифровизации в строительстве

Слушатели будут изучать системную цифровую трансформацию в строительстве, применение сквозных технологий в отрасли, введение в технологии цифрового моделирования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/ ДОМ.РФ и Университет Иннополис запустят обучающий курс "Цифровая трансформация и сквозные технологии в строительстве". Об этом сообщил в среду ТАСС управляющий директор по IТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного сегодня на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", ДОМ.РФ и Университет Иннополис запустят обучающий курс "Цифровая трансформация и сквозные технологии в строительстве", - рассказал корреспонденту ТАСС Николай Козак.

По мнению спикера, совместные компетенции экспертов ДОМ.РФ и университета гарантируют качественный процесс обучения, который даст стране десятки специалистов, востребованных рынком. Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Развитие именно этих направлений актуально для строительной отрасли и жилищной сферы.

Слушатели курса будут изучать системную цифровую трансформацию в строительстве, применение сквозных технологий в отрасли, введение в технологии цифрового моделирования. Программа обучения разработана для руководителей, застройщиков, коммерческих и технических заказчиков, строительных компаний, госорганов, производителей стройматериалов.

Как отметил первый проректор, заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев, компания участвует в организации курсов по цифровой трансформации в строительства с 2020 года. "Проектирование новых корпусов нашего кампуса, которые мы введем в эксплуатацию в этом году, проходило с применением российских технологий информационного моделирования. Мы на себе оценили удобство и потенциал от использования ТИМ", - сказал он. Спикер уверен, что совместные образовательные проекты с ДОМ.РФ гарантируют качественное внедрение цифровизации в строительную отрасль.

Ранее сообщалось, что слушателям "ТИМ. Базовый курс" в Цифровой академии ДОМ.РФ по окончании программы выдадут сразу два документа: сертификат о прохождении и удостоверение о повышении квалификации. Последний будет на бланке от Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Институт развития в жилищной сфере и вуз подписали соответствующее соглашение.