Только треть публичных собственников в РФ имеет информсистемы учета имущества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Лишь треть публичных собственников в РФ имеет понятные и централизованные информационные системы учета имущества, сообщил замруководителя Росимущества Роман Шередин в среду на конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде.

"Всего лишь у трети публичных собственников, а мы знаем, что публичными собственниками является Российская Федерация, субъекты и муниципальные образования, организован централизованный учет [имущества]", - сказал Шередин.

Он отметил, что эти регионы имеют внятные и понятные информационные системы.

По словам Шередина, в более чем 20 субъектах учет фактически разрознен, в 25 субъектах учитывается только государственное имущество. "Мы поняли, что в 11 субъектах учет государственного и в 28 учет муниципального имущества ведется до сих пор в Exel-таблицах", - добавил замруководителя Росимущества.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".