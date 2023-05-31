Магаданская область готова предоставить порядка 1,4 тыс. га земли для старателей

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Олега Косолапова, старательскую деятельность необходимо вывести из тени

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В Магаданской области готовы предоставить старателям порядка 1,4 тыс. га земли при реализации закона, который разрешает добычу золота индивидуальным предпринимателям. Об этом заявил в среду министр природных ресурсов и экологии региона Олег Косолапов.

"Старательская деятельность существует не одно тысячелетие, мы пытаемся вывести ее из тени. У нас в регионе эта тема серьезно отработана, подготовлена и согласована с Роснедрами площадь, на которой мы предполагаем расположить [старателей]. Мы уже "нарезали" примерно 140 участков, это 1,4 тыс. га", - сказал он во время расширенного заседания комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что проект закона необходим в первую очередь таким регионам, как Магаданская область, Забайкалье и Чукотка. Старатели после принятия законопроекта смогут самостоятельно в режиме онлайн выбирать участок для работы на интерактивной карте.

Косолапов также отметил, что Магаданская область заявила о необходимости подобного закона еще в 2005 году. Текущую версию законопроекта регион поддерживает, однако остается несколько вопросов. Так, к примеру, пока нет понимания, какой налог и с чего именно будет поступать в бюджет региона. Доходы, полученные старателем от продажи золота, будут освобождены от НДФЛ, если объем добытого золота не превышает 1 кг в год.

Законопроект "О старательской деятельности" разработали по поручению президента России Владимира Путина. В конце марта проект закона о добыче золота физическими лицами прошел комиссию по законопроектной деятельности, в апреле он был внесен в Госдуму.