Эксперт призвал девелоперов поддерживать малые города России

По словам гендиректора компании "Кортрос" Станислава Киселева, проекты ИЖС могли бы стать драйверами развития малых городов, часть домов в них можно передавать по соцпрограммам

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Федеральные девелоперы должны поддерживать развитие малых городов России, в том числе в рамках проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такое мнение в среду высказал генеральный директор компании "Кортрос" Станислав Киселев в ходе форума "Движение".

"Сегодня города численностью до 50 тыс. человек проигрывают большим агломерациям, девелоперы их не рассматривают. Но ведь в малых городах не только наши культура и традиции, но и перспективы. У нас 3,5 тыс. застройщиков, неужели мы не найдем возможность поддержать 800 малых городов?", - сказал он на панельной дискуссии "Настоящее и будущее девелопмента".

В частности, по словам Киселева, проекты ИЖС от федеральных девелоперов могли бы стать драйверами развития малых городов, часть домов в них можно было бы передавать по социальным программам. Также на уровне государства нужно разрабатывать новые инструменты поддержки строительства в малых городах, это даст социальный эффект, считает он. "У "Кортрос" есть опыт поддержки малого города Верхотурье в Свердловской области. Мы построили там 13 домов ИЖС, передали медикам. С тех пор наша поддержка в разных формах продолжается", - добавил он.

ГК "Кортрос" включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, использует механизмы государственно-частного партнерства, создавая возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах РФ. Проектные офисы холдинга расположены в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Перми.

Форум недвижимости "Движение" проводится для застройщиков и риелторов с 2020 года. Четвертый форум "Движение" проходит в Сочи с 30 мая по 2 июня.