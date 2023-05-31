Минцифры сообщило о множестве российских решений во всех классах ПО для телеком-отрасли

В ведомстве отметили, что еще в 2022 году многое было сделано для безопасности инфраструктуры

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Каждый класс программного обеспечения (ПО) в отечественной телеком-отрасли имеет большое количество российских решений, заявил в ходе конференции ЦИПР директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур.

"Если говорить про чисто программную историю [для телеком-отрасли], которая не жестко связана с какими-то иностранными "железками", - это внутренние системы операторов, взаимодействие с клиентами. Я думаю, что по каждому классу оборудования, в общем-то, есть уже наше решение. По каким-то позициям это решение достаточно высокого уровня", - сказал Тур.

По его словам, еще год назад многое было сделано для безопасности инфраструктуры. "Тем не менее риски, которые сейчас есть, связанные с кибератаками и прочим, я думаю, что имеется тенденция, чтобы они снижались. Поэтому эти задачи должны быть в фокусе. И в этом плане те продукты, которые у нас есть, те российские игроки, я думаю, что они действительно игроки мирового уровня", - добавил Тур.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".