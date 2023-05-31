Минпромторг не исключает дополнительного регулирования e-commerce

Замглавы ведомства Виктор Евтухов уточнил, что соответствующие решения могут быть приняты, если ситуация с маркетплейсами будет накаляться

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг России не исключает дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами будет накаляться. Об этом сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов в ходе выступления на форуме "Неделя российского ретейла".

"Бывают проблемные ситуации. Есть саморегулирование, самокоординация, но надо научиться с учетом активного роста проблемы решать и купировать. Мы в интернет-торговлю не залезали активно, но, возможно, если ситуация будет дальше накаляться, какие-то точечные решения с точки зрения формирования равнодозволенного (рынка - прим. ТАСС) придется принимать, вырабатывать регулирование электронной торговли", - сказал он.

В середине мая в Wildberries сообщали, что служба безопасности компании раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Это могло нанести ущерб маркетплейсу на сумму порядка 650 млн рублей. В результате компания приняла решение заблокировать аккаунты 300 продавцов из-за подозрения в использовании "серых" схем. Позже маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разблокировать и возобновить сотрудничество.