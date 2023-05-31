31 мая, 12:46,
обновлено 31 мая, 12:48

Сделка по продаже завода Volkswagen не включает опцион на обратный выкуп

Автопроизводитель ранее завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт Финанс"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сделка по продаже российских активов Volkswagen местному инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон", не включает опцион на обратный выкуп. Об этом рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

"Без опциона", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В мае германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон". Сделка включает в себя производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками. 

Теги:
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