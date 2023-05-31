Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Газпром" 30 мая установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", говорится в сообщении холдинга.

"30 мая заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - сказано в сообщении.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. При этом поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году составят 22 млрд куб. м, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и CNPC контракту сроком на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа составляет 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидается к 2025 году.