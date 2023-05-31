Мантуров: дополнительное финансирование льготного автокредитования пока не планируется

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дополнительное финансирование программы льготного автокредитования пока не запланировано, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Пока не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли выделены дополнительные средства на программу.

Глава "Автоваза" Максим Соколов ранее заявлял, что предусмотренные в бюджете средства - 5 млрд рублей на реализацию программы поддержки спроса в 2023 году - уже израсходованы. При этом 1,5 млрд рублей из них были зарезервированы под кредиты на электромобили.

Позднее эти оставшиеся средства были перераспределены с электромобилей на машины с двигателем внутреннего сгорания и Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования для некоторых категорий граждан: работников сфер образования и медицины, участников специальной военной операции, а также членов их семей.