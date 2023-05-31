Минпромторг заявил, что переговоры о возвращении Adidas в Россию не ведутся

Замглавы ведомства Виктор Евтухов при этом отметил, что возвращение бренда возможно

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Переговоры о возвращении Adidas на российский рынок в настоящее время не ведутся, но потенциально возвращение бренда возможно. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Пока нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, возвращение бренда в Россию возможно.

"Возможно, это мощные игроки, мощные бренды. Обращаю внимание, мы никого не выгоняли. Это и президент говорил. Более того, со множеством иностранных компаний у нас налажена достаточно хорошая коммуникация. И мы всем сообщали, что готовы оказывать необходимое содействие в пределах своей компетенции с целью сохранения деятельности на потребительском рынке", - отметил Евтухов.

При этом тем, кто ушел, если и будет возможно вернуться, то очень непросто. Высвобождаемые бизнес-ниши и опустевшие арендные площади быстро заполняются новыми игроками. Причем как российскими, так и из других стран, подчеркнул замминистра. "Вообще, уход иностранных компаний - это отличная возможность нашим производителям и продавцам занять их место. Мы наблюдаем, как эта тенденция набирает обороты. И это, конечно, не может не радовать. Мы находим эту тенденцию нормальной и своевременной для страны", - добавил он.