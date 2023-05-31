"Автоваз" начал поставки Lada Vesta NG дилерам

Покупателям будут доступны автомобили в четырех типах кузова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Автоваз" начал поставлять автомобили Lada Vesta NG дилерам, сообщила пресс-служба компании.

"Автоваз" объявляет о начале отгрузок в дилерские центры Lada и старте приема предзаказов на Lada Vesta нового поколения. Покупателям будут доступны автомобили в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, начальная стоимость новинки в комплектации Comfort составит около 1,2 млн рублей. Lada Vesta NG оборудована светодиодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, системой ABS, кондиционером и другими опциями.

В начале марта на площадке "Автоваза" в Тольятти состоялся запуск серийного производства модели Lada Vesta NG. В конце апреля глава компании Максим Соколов заявлял, что продажи автомобиля начнутся в конце мая - начале июня.

В ноябре 2022 года "Автоваз" сообщал, что собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG. Ранее производство было перенесено с площадки в Ижевске на завод в Тольятти. Такое решение было принято после ухода иностранного партнера "Автоваза" из России и решения об увеличении выпуска. Серийное производство обновленной модели Lada Vesta "Автоваз" запустил на заводе в Ижевске в феврале 2022 года, но позже компания приостановила выпуск всех автомобилей, включая обновленную Vesta, из-за проблем с комплектующими.

Lada Vesta нового поколения - автомобиль с высоким уровнем локализации, который по балльной системе оценки составляет от 4,5 тыс. до 5 тыс. в зависимости от модификации.