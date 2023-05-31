Минпромторг выступил против ухода иностранных компаний из России по частям

Они должны выполнять существующие обязательства по аренде и зарплатам сотрудников, отметили в ведомстве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Иностранные компании не должны уходить из России по частям, они должны выполнять существующие обязательства по аренде и зарплатам сотрудников. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Там, где это не арендная недвижимость, а собственность компании, мы не будем давать возможности таким образом пытаться по частям уйти из России, не выполнив требования, которые существуют. Пример "Декатлона" налицо", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ ТАСС сообщали, что Decathlon, приостановивший работу в России, получил разрешение регулирующих органов на продажу некоторых магазинов сети в РФ, не являющихся стратегическими для компании. Тогда Евтухов говорил, что компания не нуждается в этих магазинах для своей операционной деятельности, и один из четырех магазинов, по которым одобрены сделки, уже продан. Всего у Decathlon 25 магазинов и один склад в собственности, а 17 магазинов - в аренде.

Комментируя характер сделки, Евтухов отмечал, что "это обычная хозяйственная сделка", но так как это иностранная компания, она обязана запрашивать разрешение на сделку. Более того, Decathlon не так давно, во второй половине 2022 года, запрашивал разрешение на покупку двух магазинов, сообщал он.