Министры финансов России и Китая провели переговоры о сотрудничестве

Встреча состоялась в рамках визита делегации Минфина РФ на заседание совета управляющих Нового банка развития в Шанхае

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Министерства финансов России Антон Силуанов и министр финансов Китая Лю Кунь провели в Шанхае переговоры на тему сотрудничества двух стран. Встреча состоялась в минувший понедельник, сообщает Telegram-канал Минфина РФ.

"29 мая 2023 года министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов провел переговоры со своим коллегой, министром финансов Китая Лю Кунь в рамках визита делегации Минфина России на заседание совета управляющих Нового банка развития в Шанхае. Стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве между Китаем и Россией и сотрудничестве в рамках НБР", - отмечается в сообщении.

Новый банк развития был учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 году было одобрено принятие Объединенных Арабских Эмиратов, Уругвая, Бангладеш и Египта в качестве новых стран - участниц НБР.