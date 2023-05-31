Ростех сообщил о повышении спроса промышленности и ТЭК на системы защиты от дронов

В госкорпорации отметили, что предприятия "Росэлектроники" серийно производят и поставляют анти-БПЛА оборудование различных модификаций

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной отрасли проявляют интерес к покупке систем для борьбы с беспилотниками, сообщили в среду ТАСС в Ростехе, комментируя атаку украинских БПЛА на Москву 30 мая.

"Спрос на системы противодействия беспилотникам растет после начала спецоперации. Интерес проявляют предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли. Предприятия "Росэлектроники" серийно производят и поставляют анти-БПЛА оборудование различных модификаций", - сказали в госкорпорации.

В Ростехе также отметил, что они продолжают совершенствовать свои системы защиты от дронов. "В этом году планируется впервые продемонстрировать усовершенствованную версию комплекса обнаружения и распознавания каналов управления беспилотниками. В обновленной системе расширится диапазон обнаружения сигналов управления дронами", - сказали в госкорпорации.

Холдинг "Росэлектроника" производит противодронные ружья "Пищаль-Про" и "Днепр", переносной комплекс всенаправленного действия "Купол" и систему подавления "СЕРП-ВС5", способную защищать как мобильные, так и стационарные объекты.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.