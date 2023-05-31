"Росэнергоатом": в плане Гросси не сказано об ответственности за угрозу безопасности ЗАЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа назвал план теорией и набором благих пожеланий

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. План гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о создании условий безопасной эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС) не содержит механизмов их реализации и пункта об ответственности за нарушение этих принципов. Об этом в среду заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Озвученный Гросси план - это вещи, с которыми сложно спорить. Это теория и набор благих пожеланий, там не было ни одного механизма реализации и предложения о том, какая должна быть ответственность за нарушение этих принципов", - сказал Карчаа.

Он подчеркнул, что страны Запада согласились с этими пунктами, поскольку Гросси обозначил фундаментальные принципы и в его плане нет идей по их осуществлению и наказанию за неисполнение. При этом Карчаа отметил, что гендиректор МАГАТЭ мог обозначить эти два пункта в своем докладе. "Я оцениваю это заседание Совбеза ООН позитивно, начать можно хотя бы так. Гросси озвучил, что можно, что нельзя делать для безопасности станции. Но в этом докладе нет положений о том, как реализовать это. Вообще этим должна была озаботиться ООН, но она давно не является конструктивной площадкой", - добавил Карчаа.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси. В свою очередь постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Киев выступает за демилитаризацию станции, однако 29 марта Гросси сообщал, что этот вопрос больше не рассматривается.