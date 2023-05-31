ЦБ на заседании 9 июня обсудит целесообразность повышения ключевой ставки

Регулятор 28 апреля в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Сигнал Банка России о возможном повышении ключевой ставки, данный на заседании совета директоров в апреле, оправдывается текущими индикаторами, на заседании 9 июня совет директоров также обсудит целесообразность повышения ставки. Об этом в среду в Краснодаре на площадке общественных консультаций с Банком России по вопросам обзора денежно-кредитной политики, отвечая на вопрос ТАСС заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Решение на совете директоров никогда не предопределено, представители совета директоров встречаются и разносторонне обсуждают те данные, которые имеют в своем распоряжении на момент принятия решения в результате коллегиальной дискуссии. Можно сопоставить текущую картину основных экономических показателей с той, которая была накануне прошлого заседания, на основании которого принималось решение в апреле. В целом ситуация сейчас выглядит примерно так же, как выглядела накануне 28 апреля. Тот сигнал, который совет директоров давал в апреле, в полной мере оправданный, 9 июня обсудим целесообразность повышения ставки", - сообщил Заботкин.

Касаемо текущих индикаторов он отметил, что внешние условия выглядят проинфляционно. Так, по его словам, таргеты мировой экономики за прошедшие несколько недель несколько ослабели, подешевели сырьевые ресурсы: нефть, цветные металлы, уголь, пшеница; риски санкционного давления такие же, как были в конце апреля. С точки зрения денежно-кредитных условий, по словам Заботкина, существенных изменений нет, что говорит в пользу усиления дальнейшей динамики спроса. Он добавил, что в стране растет и экономика потребления, текущие темпы роста цен умеренные.

28 апреля ЦБ в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор отмечал, что оценит целесообразность ее повышения для стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%.