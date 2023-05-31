Провайдер авиационных IT-услуг SITA уйдет с российского рынка с 1 июля

По сведениям источника, перевозчики и аэропорты уже успели импортозаместить основные IT-системы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших мировых IT-провайдеров в авиационной отрасли - SITA покинет российский рынок с 1 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. При этом перевозчики и аэропорты уже успели импортозаместить основные IT-системы.

"Нам [российским авиакомпаниям и аэропортам], да [удалось заместить все сервисы SITA]. SITA уходит с территории РФ с 01.07.2023. Все компании сейчас получили уведомление", - сказал он.

SITA занимается в том числе разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем, различных других аэропортовых и авиационных IT-услуг.

SITA, наряду с другими крупными зарубежными компаниями, поставляла российский авиакомпаниям систему бронирования билетов. В прошлом году все российские перевозчики перешли на российские системы: "Леонардо" (разработана "Сиреной" и Ростехом) и ТАИС (разработана компанией ОРС).