В ЦБ считают, что инфляция в мае может превысить прошлогодний показатель в 0,12%

По данным регулятора, на 22 мая она составила 0,13%

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Данные о недельной инфляции в мае 2023 года дают возможность прогнозировать, что по итогам месяца показатель в РФ может превысить прошлогодний в 0,12%. Об этом заявил в среду директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в Краснодаре на площадке общественных консультаций с ЦБ РФ по вопросам обзора денежно-кредитной политики, отвечая на вопрос ТАСС.

"Инфляция за неделю рассчитывается по ограниченному полю товаров и услуг - 107 товаров и услуг, а инфляция месячная рассчитывается по широкой корзине - более 550 товаров и услуг, поэтому те цифры, которые мы получаем из недельной, не всегда соответствуют тому, что мы получаем за месяц. Отклонения могут быть в 0,1% в ту или иную сторону, это надо учитывать. Что касается недельных данных, - на 22 мая у нас была накоплена инфляция 0,13%. Это чуть больше, чем за весь прошлогодний май, - в прошлом году в мае уже была очень низкая - 0,12%. Сейчас недельные данные показывают, что инфляция в мае этого года, скорее всего, будет чуть выше, чем в мае прошлого года", - сказал он.

Тремасов отметил, что если в летние месяцы будет нормальная сезонная динамика цен, скорее всего и годовой показатель инфляции увеличится по сравнению с 2022 годом, а к концу третьего квартала 2023 года уже превысит порог в 4%.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения, по данным опроса ООО "инФОМ", в мае 2023 года повысились после снижения в предыдущие два месяца. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,8%.

В Краснодаре сегодня проходят общественные консультации с Банком России по вопросам обзора денежно-кредитной политики. В мероприятии принимают участие представители ЦБ РФ и эксперты отрасли: представители органов исполнительной власти, бизнеса, деловых объединений, научной общественности. Как заявляли организаторы, встреча позволит получить более полную картину отношения общества к инфляции и денежно-кредитной политике, а результаты обсуждения будут учтены при принятии решений по денежно-кредитной политике в дальнейшем.