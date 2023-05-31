Экспорт Россией черных металлов в 2023 году может упасть на 11%

Он может составить 1,75 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг прогнозирует экспорт Россией продукции черной металлургии в 2023 году на уровне 1,749 млрд рублей против 1,971 млрд рублей по итогам 2022 года. Такая оценка приводится в презентации об итогах деятельности министерства за 2022 год и целях и задачах на 2023 год.

В то же время объем производства в денежном эквиваленте может составить 5,85 млрд рублей. В 2022 году показатель составил 6,053 млрд рублей.

В цветной металлургии Минпромторг прогнозирует рост экспорта продукции до 1,431 млрд рублей против 1,407 млрд рублей по итогам 2022 года. В то же время объем производства в денежном эквиваленте может составить 2,527 млрд рублей. В 2022 году показатель составил 2,522 млрд рублей.

Объем поддержки черной металлургии за счет Фонда развития промышленности (ФРП) в 2022 году составил 2,95 млрд рублей. Объем поддержки отрасли цветной металлургии в 2023 году за счет ФРП прогнозируется на уровне 6,04 млрд рублей против 978 млн рублей в 2022 году, отмечается в презентации.