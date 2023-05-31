ФНС сократит срок налоговых проверок бизнеса и объем истребуемых документов

Глава службы Даниил Егоров выразил надежду на то, что с участием центрального аппарата ФНС удастся устранить "те бюрократические препоны, которые мешают законопослушному бизнесу"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) России уменьшит сроки проведения налоговых проверок бизнеса и объем истребуемых документов. Об этом сообщил глава службы Даниил Егоров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Налоговое администрирование всегда было одним из тех аспектов, которые наиболее чувствительны для предпринимателей. За последний год внимание ФНС к бизнесу только усилилось, и все это ощутили на себе. Но, к счастью, руководство налоговой службы слышит голос тех, с кем работает. Думаю, с участием центрального аппарата ФНС нам удастся устранить те бюрократические препоны, которые мешают законопослушному бизнесу", - сказал он.

По словам Егорова, в Налоговом кодексе планируется закрепить условие, по которому нарушение сроков проведения налоговой проверки будет приводить к отмене ее результатов. Затягивание налоговых проверок мешает бизнесу, но проблема уже почти решена. "Сейчас мы создали систему их мониторинга под моим личным контролем. По нашим данным, сейчас лишь 2% проверок выходят за пределы нормативных сроков, остальные укладываются", - сказал он.

По данным ФНС, за последние несколько лет количество налоговых проверок сократилось. Так, сейчас проверяется один налогоплательщик из 1000, среди компаний малого и среднего бизнеса эта цифра еще ниже - один из 10 000.

Егоров также рассказал, что на базе двух межрегиональных инспекций по работе с крупнейшими налогоплательщиками проводится эксперимент, и в результате этой работы удалось сократить объем истребований у крупнейших налогоплательщиков на 80%. "В этом году переводим все межрегиональные инспекции на подобный контроль, после чего такую систему будем постепенно внедрять по всей стране. Это изменение бизнес-процесса, поэтому потребуется время", - отметил глава ФНС.