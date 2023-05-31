В Венгрии рассчитывают в будущем получать газ из Израиля

Как отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, диверсификация направлена не на отказ от старых источников, а на привлечение новых

БУДАПЕШТ, 31 мая. /ТАСС/. Венгрия надеется в будущем получать природный газ из Израиля в соответствии со своей политикой диверсификации источников и маршрутов доставки энергоносителей. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште со своим израильским коллегой Эли Коэном.

"Венгрия прилагает серьезные усилия, чтобы диверсифицировать поставки природного газа и в предстоящие годы иметь возможность получать его из как можно большего количества источников. В связи с этим мы заинтересованы в выполнении соглашения о развитии энергетической инфраструктуры, заключенного между Евросоюзом, Израилем и Египтом. Эти разработки позволят создать возможность для использования природного газа из Израиля в целях повышения энергобезопасности Венгрии", - сказал глава венгерского МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В то же время Сийярто отметил, что диверсификация направлена не на отказ от старых источников, а на привлечение новых.

В июне 2022 года ЕС, Израиль и Египет заключили договоренность о сотрудничестве в целях поставок газа в Европу. Предполагается, что газ с израильских месторождений будет поступать на египетские предприятия по производству сжиженного природного газа (СПГ), а оттуда направляться на европейский рынок. Кроме того, Израиль продолжает переговоры с Кипром и Грецией о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода, который позволит начать поставки газа с израильских и кипрских месторождений через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, а позже довести газ до Италии.

Венгрия в соответствии с политикой диверсификации рассчитывает в этом году получить первые 100 млн куб. м газа из Азербайджана, а в дальнейшем импортировать его оттуда по долгосрочному контракту в объеме 1-2 млрд куб. м в год. Она также ведет переговоры о поставках газа из Катара. Правительство считает, что примерно через три года страна могла бы получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии.

Пока основным поставщиком газа в Венгрию остается Россия. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.