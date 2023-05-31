В ЦБ объяснили высокую инфляцию в новых регионах опережающим ростом доходов

Ситуация в этих субъектах РФ в целом уже оказывает влияние на экономику в стране, сообщил регулятор

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Причина превышения показателя общероссийского уровня инфляции в регионах, вошедших в состав России по итогам референдумов сентября 2022 года, кроется в опережающем росте доходов. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в среду в Краснодаре в ходе пресс-конференции по итогам общественных консультаций с ЦБ по вопросам обзора денежно-кредитной политики.

"Инфляционные ожидания - это то, что формируется у населения и бизнеса. Цель инфляции вблизи 4% отражает наше понимание, что для граждан и бизнеса может рассматриваться как ценовая стабильность. Эта величина в равной мере важна, настолько же полезна и для новых регионов. Да, сейчас у них инфляция выше, чем в целом по стране - это связано с тем, что происходит опережающий рост доходов, зарплат и неизбежно цен", - сообщил Заботкин.

Он отметил, что ситуация в новых регионах в целом уже оказывает влияние на экономику в стране. В частности, по словам зампреда ЦБ, есть динамика в денежном предложении, возрос спрос на наличные денежные средства после перехода новых регионов на оборот в рублях, также возрос спрос на стройматериалы и технику, востребованные для восстановления регионов, работников рабочих специальностей.

Заботкин уточнил ТАСС, что точный показатель уровня инфляции в новых регионах пока не рассчитывается, так как для этого необходимы данные Росстата, который еще не отслеживает динамику по ситуации с корзиной товаров и услуг в новых регионах. Ранее сообщалось, что уровень доходов населения и цен в новых регионах РФ в ближайшие 1,5-2 года будет приближаться к общероссийскому.