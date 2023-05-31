Минск и Москва решают проблемы доступа белорусских производителей на российский рынок

Как отметил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, речь идет о "товаре Союзного государства"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Взаимодействие Белоруссии и России по выстраиванию системы создания продукции Союзного государства пока находится на начальной стадии, стороны работают над устранением существующих препятствий. Об этом заявил ТАСС в среду первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2023).

"Препятствия есть (для работы производителей Белоруссии на рынке РФ - прим. ТАСС), но они решаются в процессе нашей работы на двустороннем уровне. Они связаны с тем, что нужно изменять законодательство. Но одномоментно его поменять нельзя. Главное, что есть понимание, что нужно менять и как нужно менять. По большому счету, мы говорим о товаре Союзного государства, но в таком еще зачаточном виде", - отметил первый замглавы белорусского правительства.

Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.