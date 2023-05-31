31 мая, 13:37

В Минпромторге заявили, что дата первого полета Sukhoi Superjet New пока не определена

Министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов ранее сообщал, что полет запланирован на 21 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дата первого полета самолета Sukhoi Superjet New пока не определена, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Даты начала испытательных полетов определяются разработчиком воздушного судна ("Иркут") по итогам прохождения Методического совета экспериментальной авиации по летным испытаниям Минпромторга России. Заседание Методического совета о допуске к первому полету SSJ-NEW еще не проводилось", - прокомментировали в министерстве.

Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов на расширенном заседании правительства региона сообщил, что первый полет нового самолета запланирован на 21 июня. В пресс-службе Минпромторга опровергли это заявление.

Самолет Sukhoi Superjet New - модификация Sukhoi Superjet 100, относящегося к семейству региональных судов, с максимальным импортозамещением компонентов и систем.

Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные, в частности, с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности. В конце 2023 года в эксплуатацию будут переданы два самолета SSJ-New с отечественным двигателем ПД-8. 

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