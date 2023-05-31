Российский аналог "Ласточки" будет состоять только из отечественных комплектующих

Поезд под кодовым названием "Восток" представят публике в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Российский аналог электропоездов "Ласточка", созданных немецкой Siemens, будет на 100% состоять из российских комплектующих и систем. Сам поезд под кодовым названием "Восток" будет представлен публике в августе этого года на выставке "Экспо 1520", сообщил журналистам в среду начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"В августе уже будет представлена на обозрение абсолютно новая "Ласточка", уже со 100-процентной локализацией российского производства. Вероятнее всего, она будет представлена на "Экспо 1520" в Санкт-Петербурге в августе. Я думаю, что наши партнеры из "Уральских локомотивов" ее презентуют. Это будет 100% российская "Ласточка", - рассказал Голомолзин.

Ранее сообщалось, что производством российского аналога "Ласточек", после ухода Siemens AG с отечественного рынка, займется группа "Синара", специализирующаяся в том числе на железнодорожном машиностроении. К испытаниям состава под рабочим названием "Восток" приступят уже в начале лета.

Также в апреле сообщалось, что структура группы "Синара" подписала контракт с РЖД на поставку 22 полностью российских аналогов скоростных электропоездов "Ласточка". Планируется, что первые машины из новой линейки электропоездов выйдут на железные дороги Свердловской области.