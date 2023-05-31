Гендиректор одного из крупнейших выставочных центров "Екатеринбург-Экспо" ушел в отставку

Игорь Данилов занимал пост генерального директора с 2016 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", являющегося одной из крупнейших выставочных площадок на Урале, Игорь Данилов уходит с поста по собственному желанию. Решение связано с личными мотивами, сообщили ТАСС в пресс-службе выставочного центра.

В "Екатеринбург-Экспо" проходят такие масштабные выставки и форумы как "Иннопром", "Форум 100+" и другие. Данилов занимал пост генерального директора с 2016 года.

"Состоялся совет директоров, на котором рассматривалось заявление об отставке Игоря Николаевича Данилова, она была принята. Также на совете директоров был назначен временно исполняющий обязанности "Екатеринбург-Экспо", это Наталья Варламова", - рассказали в пресс-службе.

Данилов пояснил на своей странице во "ВКонтакте", что покинул должность из-за негативных слухов в отношении него. "[Слухи] существенно дестабилизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал. Чтобы дать команде выставочного центра возможность спокойно подготовиться к проведению таких значимых мероприятий как "Иннопром" и МФУС, я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность", - написал он.

Ранее в социальных сетях появилась информация якобы о задержании Данилова правоохранительными органами. Позже он опроверг такие данные. "Пару недель планирую посвятить поездкам по конгрессно-выставочным центрам России, о которых слышал, но в которых пока не был. А потом снова в строй", - рассказал Данилов.

О новом руководителе

Варламова ранее занимала пост операционного директора. Окончила Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина по специальности "Социально-культурный сервис и туризм". "Занималась сопровождением ключевых деловых, спортивных и развлекательных мероприятий, проводимых в "Екатеринбург-Экспо". Таких, как "Иннопром", GMIS 2019, "Форум 100+" и других проектов на всех стадиях их реализации", - пояснили в пресс-службе.

В центре добавили, что при Данилове выставочный комплекс значительно расширился, в частности, был введен в эксплуатацию конгресс-центр, а также увеличилось количество проводимых событий.