TotalEnergies и бельгийский стартап построят в США завод по производству метана за $2 млрд

Как сообщила газета Financial Times, завод будет ежегодно производить до 200 тыс. тонн синтетического газа для рынка США, а также на экспорт в Европу и Азию

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Французский нефтегазовый концерн TotalEnergies и бельгийский стартап Tree Energy договорились о строительстве в Техасе завода по производству синтетического метана стоимостью $2 млрд. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

Согласно ее сведениям, завод будет ежегодно производить до 200 тыс. тонн синтетического газа для рынка США, а также на экспорт в Европу и Азию. Инвесторы намерены привлечь 80% капиталовложений за счет займов. Окончательное инвестиционное решение должно быть принято в 2024 году.

По словам эксперта агентства Argus Media Тима Харда, данный вид топлива "превосходит природный газ с точки зрения выбросов". Скептики обращают внимание на риски утечки метана в процессе производства, отмечает издание.

По данным Financial Times, подобные проекты уже реализуются в Японии и во Франции.