Шольц заявил, что Евросоюз порой "заходит слишком далеко" в сфере банковских реформ

По мнению канцлера ФРГ, это приведет к отказу от функционирующих систем без уважительной причины

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запланированные Европейской комиссией (ЕК) реформы в сфере банковского регулирования в некоторых случаях заходят слишком далеко и приведут к отказу от функционирующих систем без уважительной причины. Такое мнение он высказал в среду в Берлине, выступая на конференции, организованной Германским союзом сберегательных касс и жиробанков.

"В Германии и других странах-членах [ЕС] у нас есть хорошо функционирующие системы гарантий для небольших банков. Мы не должны отказываться от них без уважительной причины", - сказал Шольц, добавив, что в сфере банковских реформ Евросоюз иногда "заходит слишком далеко".

В настоящее время Европейский союз стремится обновить правила в отношении обанкротившихся банков, чтобы упростить применение правил ЕС по разрешению споров вместо национальной практики по отношению к кредиторам.

На данный момент в банковской системе ряда стран наблюдается кризис. 10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank (SVB). Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. 19 марта Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что крупнейший швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении из-за оттока клиентов.