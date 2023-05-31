"Ростелеком" планирует за пять лет удвоить количество ЦОД в России

В настоящее время в стране насчитывается больше 16 тыс. стойко-мест центров обработки данных, отметил технический директор компании Алексей Забродин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. "Ростелеком-ЦОД" планирует в текущем году довести количество стойко-мест центров обработки данных (ЦОД) в России до 22 тыс., а в течение пяти лет ожидается как минимум удвоение их количества. Об этом журналистам сообщил технический директор компании Алексей Забродин в кулуарах конференции ЦИПР-2023.

"Если на данный момент у нас чуть больше 16 тыс. стойко-мест, то в этом году у нас будет еще минимум 6 тыс. То есть это достаточно большой прирост", - сказал он.

Забродин уточнил, что компания ожидает в ближайшие пять лет как минимум удвоения этого количества по сравнению с их числом в настоящее время. "То есть те ЦОДы, тот объем, который мы наработали за 12-13 почти лет, мы хотим больше чем удвоить в пятилетку", - пояснил технический директор компании. По его словам, это будет "усиление европейской части" в большем объеме, но в процентном отношении "Ростелеком-ЦОД" будет смотреть "больше на регионы за Уралом либо начиная от восточной части европейской и дальше".

Забродин сказал, что в компании приступили к развитию мини-ЦОДов мобильного свойства, которые будут доставлять до потребителя. "То есть это может быть решение на несколько лет, пока какой-то стационарный ЦОД в регионе не появится, где-то с каналами ситуация не изменится", - отметил он.

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций, выступающих площадкой для диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2022 году в конференции приняли участие около 6 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний и 73 субъектов России.