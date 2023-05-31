Девелопер "Кортрос" планирует увеличить ввод жилья до 30% в 2023 году

Компания планирует также запустить новые проекты совокупной площадью 260 тыс. кв. м осенью в Москве

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Кортрос" планирует увеличить ввод жилья в РФ на 25-30%, до 400 тыс. кв. м, в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор компании "Кортрос" Станислав Киселев в кулуарах форума "Движение".

"В этом году по вводу мы ориентируемся на 400 тыс. кв. м, это на 25-30% больше, чем в предыдущем", - сказал он.

Киселев добавил, что компания планирует также запустить новые проекты совокупной площадью 260 тыс. кв. м осенью в Москве.

ГК "Кортрос" включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, использует механизмы государственно-частного партнерства, создавая возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах РФ. Проектные офисы холдинга расположены в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Перми.