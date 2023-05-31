Путин высоко оценил работу по внедрению инвестиционных стандартов в регионах

Президент сделал акцент на том, что принятое в 2021 году решение внедрять инвестиционный стандарт в субъектах РФ было верным

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что решение внедрить региональный инвестиционный стандарт было верным, а проделанная с 2021 года работа, по его словам, развернута широко и дает результат. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительства в среду.

"Мы эту работу ведем после Петербургского [международного] экономического форума 2021 года, когда были сформулированы соответствующие поручения. Работа была проделана большая, она развернута широко", - сказал Путин. Он поблагодарил всех, кто работал над этим в рамках Госсовета, а также кабинет министров. "В целом программа развернута. Хочу и правительство тоже отметить в этом плане. Действительно, работа важная. Она всегда важная - наладить инвестпроекты, а сейчас вдвойне-втройне важная. То, что мы сопровождаем таким образом эту работу, имеет большое значение", - добавил президент.

Путин сделал акцент на том, что принятое в 2021 году решение внедрять инвестиционный стандарт в субъектах РФ было верным. "На мой взгляд, мы сделали с вами правильно, начиная с 2021 года, что выбрали такое направление деятельности и так ее организовали. Уверен, что результат будет заметен с точки зрения развития регионов Российской Федерации", - сказал президент.

Комментируя слова первого вице-премьера Андрея Белоусова о стимулировании регионов, успешно внедривших этот инструмент через дотации в рамках механизма инвестиционного налогового вычета, Путин подчеркнул, что "нужно своевременно отработать с Минфином, чтобы здесь не было никаких сбоев", "чтобы в оставшихся регионах программа начала работать так, как и было запланировано".