31 мая, 14:48
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

В "Ртк-Солар" заявили о начале третьей волны кибератак с целью уничтожения КИИ в России

Глава компании Игорь Ляпунов отметил, что на первом этапе с марта до июля 2022 года российские компании сталкивались с киберхулиганством, а на втором этапе с августа до декабря - с волной утечек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Третья волна кибератак с целью уничтожения критической информационной инфраструктуры (КИИ) российских учреждений началась в России. Об этом сообщил генеральный директор "Ртк-Солар" Игорь Ляпунов в ходе конференции ЦИПР.

"Сейчас начался третий этап, не последний, когда целевые атаки с проникновением внутрь - их задачами стало уничтожение КИИ. Когда идет проникновение как в корпоративные системы, так и в системы управления", - сообщил Ляпунов.

Он отметил, что на первом этапе с марта до июля 2022 года российские компании сталкивались с киберхулиганством, а на втором этапе с августа до декабря 2022 года компании сталкивались с волной утечек.

Ляпунов пояснил, что на третьем этапе атакующие доходят до центра управления.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России". 

Теги:
РоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация