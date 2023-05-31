В Заполярье введут суточную плату за посещение природных парков и заказников

Стоимость составит от 80 до 720 рублей в день в зависимости от территории

МУРМАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Плату за посещение природных парков и заказников введут в Мурманской области с 1 июня, соответствующее постановление опубликовали в среду на портале "Электронный бюллетень правительства Мурманской области".

Всего в постановлении указали три природных парка "Кораблекк", "Полуострова Средний и Рыбачий" и "Териберка" и девять заказников регионального значения. Исходя из сезонности и популярности посещения, труднодоступности, наличия материально-технической базы и уникальных природных объектов стоимость посещения составит от 80 до 720 рублей в сутки.

Дороже всего (720 рублей) обойдется посещение иностранцам природного парка "Териберка", расположенного недалеко от старинного села на берегу Баренцева моря, для россиян один день будет стоить 360 рублей.

Посещение парка "Полуострова Средний и Рыбачий", где сохранилось множество свидетельств сражений Великой Отечественной войны, обойдется туристам из других регионов России в 300 рублей, иностранцам - 600 рублей.

"Размер платы устанавливается за одно посещение особо охраняемых природных территорий, под которым понимается право на пребывание на территории ООПТ в период с 00:00 до 23:59 соответствующего календарного дня с возможностью неограниченного количества входов на территорию ООПТ в указанный период времени", - говорится в постановлении.

Для жителей Мурманской области, а также эковолонтеров, ученых и части других категорий населения природные парки и заказники Заполярья по-прежнему будут доступны бесплатно, но при наличии разрешения на посещение. Ознакомиться с перечнем территорий и оформить разрешение можно во вкладке "Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения" на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.