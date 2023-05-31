Глава Wildberries призвала отложить госрегулирование маркеплейсов в России

По словам Татьяны Бакальчук, там, где появляется госрегулирование, прекращается рост

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук призвала отложить введение госрегулирование маркетплейсов России. Такую позицию она изложила в ходе Недели российского ретейла.

"Мы очень хорошо понимаем, что все чаще возникают тезисы о регулировании отрасли, но просим отложить эту историю. Там, где появляется госрегулирование, прекращается рост. Это на самом деле так", - сказала предприниматель, добавив, что она - за саморегулирование.

Что касается работы Wildberries, она сообщила, что "нам нужно быть более открытыми, выстраивать коммуникации по-другому и выстраивать получение обратной связи непосредственно от тех людей, которых касается наша платформа". Бакальчук анонсировала, что вскоре госорганам и СМИ представят соответствующий план компании.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на том же форуме сообщил, что министерство не исключает дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами будет накаляться.

В середине мая в Wildberries сообщали, что служба безопасности компании раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Это могло нанести ущерб маркетплейсу на сумму порядка 650 млн рублей. В результате компания приняла решение заблокировать аккаунты 300 продавцов из-за подозрения в использовании "серых" схем. Позже маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разблокировать и возобновить сотрудничество.