В Астрахани при участии РЖД намерены капитально отремонтировать Старый мост через Волгу

По данным пресс-службы компании, некоторые составляющие моста, согласно договору репатриации, привезли из Германии

АСТРАХАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Старый мост в Астрахани через Волгу, связывающий левый и правый берега города, реконструируют при поддержке ОАО "Российские железные дороги". Об этом сообщил в среду заместитель начальника Приволжской железной дороги по Астраханскому территориальному управлению Сергей Свечкарев в рамках сессии III Международного научного форума "Каспий 2023: пути устойчивого развития" в Астраханском госуниверситете.

"Предполагается развитие станций Новолесная и Правый берег. На текущий момент идет согласование с администрацией Астраханской области реконструкции и капитального ремонта Старого моста. Компания готова выделить несколько миллиардов рублей. Сроки выполнения работ будут зависеть от решений администрации области", - сообщил Свечкарев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, некоторые составляющие моста, согласно договору репатриации, привезли из Германии, где их изготовили, при этом основную часть деталей доставили в Астрахань с Воронежского завода.

"Уникальность Старого моста в том, что все его соединения держатся на сотнях тысяч клепок. При его возведении были использованы материалы, которыми оснастили железную дорогу еще в царское время", - сообщил собеседник агентства.

Мост получил название Старый относительно нового автодорожного моста через Волгу, открытого в 1989 году. Это совмещенный авто- и железнодорожный разводной мост, который был построен в 1950-х годах.

В АГУ с 29 по 31 мая проходит III Международный научный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития". Событие является важной интернациональной дискуссионной площадкой по обсуждению вопросов укрепления позиций России на Каспии, а также развитию сотрудничества стран Прикаспия в сфере науки, технологий, образования и культуры. Организаторами форума выступают правительство Астраханской области, АГУ, АНО "Россия - страна возможностей", экспертно-аналитический центр "Научно-образовательная политика".