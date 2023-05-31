Министр торговли США назвала продуктивной встречу с главой Минкоммерции КНР

Джина Раймондо отметила, что на встрече рассматривались "непосредственно некоторые вопросы, относящиеся к экономическому принуждению и другим раздражителям"

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Министр торговли США Джина Раймондо считает продуктивными свои недавние переговоры с руководителем Минкоммерции Китая Ван Вэньтао. Она подтвердила это, выступая в среду на пресс-конференции по итогам заседания Совета по торговле и технологиям США и ЕС, состоявшегося в Лулео (Швеция).

"У меня прошла в минувший четверг (25 мая - прим. ТАСС) продуктивная личная встреча с министром коммерции Ваном [Вэньтао], который приезжал в Вашингтон", - сказала Раймондо. "Это был откровенный, прямой и продуктивный обмен мнениями, в ходе которого мы рассматривали непосредственно некоторые вопросы, относящиеся к экономическому принуждению и другим раздражителям", - утверждала глава Минторга США. В применении методов "экономического принуждения" Вашингтон обвиняет Пекин. Последний отвергает подобного рода выводы.

По словам Раймондо, в ходе встречи стороны "также согласились поддерживать открытыми каналы связи, надеясь, что расширение диалога приведет к деэскалации напряженности и возможности решать проблемы".

Как сообщило 26 мая китайское экономическое ведомство, Ван Вэньтао на встрече с Раймондо выразил серьезную обеспокоенность экспортными ограничениями Вашингтона, его торгово-экономической стратегией в отношении Пекина, в том числе в области поставок полупроводников, а также расследованиями, связанными с иностранными инвестициями.

В заявлении Минкоммерции уточнялось, что Ван Вэньтао и Раймондо выразили обоюдную готовность создать каналы для консультаций при согласовании вопросов китайско-американского сотрудничества с целью устранения проблем торгово-экономического характера.