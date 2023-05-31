31 мая, 14:24,
обновлено 31 мая, 14:37

ЕС объявил о новом инвестиционном пакете для Молдавии в размере €1,6 млрд

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Евросоюз объявил о новом инвестиционном пакете для Молдавии на €1,6 млрд, а также о значительном расширении своего представительства в Кишиневе, чтобы "помочь Молдавии с управленческими кадрами". Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Кишиневе, где 1 июня пройдет саммит Европейского политического сообщества.

"Мы предоставим дополнительный пакет экономический поддержки. Мы собрали для Молдавии €1,6 млрд инвестиций, - заявила она. - Евросоюз значительно расширит численность своей миссии в Молдавии для содействия реформам, чтобы помочь Молдавии с управленческими кадрами", - заявила она. 

Теги:
МолдавияФон дер Ляйен, Урсула
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