В выставке "Белагро-2023" будут участвовать 14 российских регионов

По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Вадима Шагойко, число компаний, приславших заявки в 2023 году, выросло на 25, а количество представляемых стран увеличилось вдвое

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Компании из 10 стран, включая Германию, Италию, Китай и Турцию, а также 14 российских регионов будут участвовать в международной специализированной выставке "Белагро-2023", которая пройдет с 6 по 11 июня в выставочном центре белорусско-китайского индустриального парка "Великий Камень" под Минском. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Вадим Шагойко.

"В этом году планируется участие 450 компаний из 10 стран - Беларуси, России, Китая, Пакистана, Турции, Германии, Вьетнама, Италии, Индии и Палестины. Отдельная экспозиция будет представлена 14 российскими регионами", - сказал Шагойко. В частности, на выставку прибудут представители Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областей, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодарского края.

По словам Шагойко, по сравнению с "Белагро-2022" число компаний, приславших заявки в 2023 году, выросло на 25, а количество представляемых стран увеличилось вдвое. "В рамках проведения "Белагро-2023" будет рассмотрен весь спектр вопросов, касающихся агропромышленного комплекса, в частности, повышения конкурентоспособности сельхозпродукции, развития племенного дела, растениеводства, семеноводства в целом, сельскохозяйственного машиностроения, аграрного образования и науки, перспектив сотрудничества со странами ближнего и дольнего зарубежья", - сказал замминистра.

Он отметил, что Белоруссия на выставке продемонстрирует, что в условиях санкций агропромышленный сектор республики развивается и сохраняет экспортные возможности. "Логистика усложнилась, чуть стал дороже наш продукт, предлагаемый зарубежным странам, но в целом выставка покажет все наши достижения. Предприятия развиваются, нам есть, чем годиться и что показать", - добавил он. "Крупные экспозиционные блоки представят МТЗ, МАЗ, "Гомсельмаш", "Амкодор", республиканское объединение "Белагросервис", "Бобруйскагромаш", Минский моторный завод и ряд других крупных компаний", - уточнил Шагойко.