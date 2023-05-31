Мосбиржа запускает с 5 июня торги швейцарским франком с особым режимом расчетов в рублях

Торговая площадка при этом указала, что в инструментах с особым режимом расчетов существуют определенные риски

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московская биржа с 5 июня 2023 года запускает торги швейцарским франком, расчеты будут проводиться в рублях. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"Так как на данный момент фактическая поставка валюты невозможна, до появления такой возможности расчеты будут проводиться в рублях с пересчетом позиций TOM по курсу Банка России на завтра", - следует из сообщения. Будут запущены торги инструментами CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT в системном режиме торгов и CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT, CHFRUB_TMS во внесистемном режиме торгов.

В течение торгового дня участники торгов имеют возможность заключать стандартные сделки спот и своп. Если на конец торговой сессии у участника остались открытые позиции по инструментам TOM (расчетами завтра) с особым режимом расчетов, Национальный клиринговый центр (НКЦ) после 19:00 мск переводит валютные требования/обязательства участника торгов в рублевые по курсу Банка России. Полученные по итогам замены валюты исполнения требований/ обязательств позиции в российских рублях учитываются и рассчитываются в составе рублевых обязательств в надлежащую дату исполнения стандартным образом.

Мосбиржа отмечает, что в инструментах с особым режимом расчетов существуют определенные риски. Так, открытая валютная позиция TOM переводится в рубли после 19:00 мск, но у участников есть возможность самостоятельно закрыть позицию TOM или перенести ее свопом TOMSPT во время торгов. При этом существует вероятность низкой ликвидности в стакане, из-за чего образуется риск невозможности перенести или закрыть позицию. Кроме того, после публикации курса Банка России возможен резкий переход торгов к одной цене и отток заявок. Также возможен риск манипуляций в "стакане" до публикации курса Банка России.